مدة الفيديو 03 minutes 46 seconds
سكان غزة يتشبثون بآخر جدران بلادهم والعالم لا يمد لهم يدا
يعيش سكان قطاع غزة حالة استثنائية من الاحتياج للطعام والشراب في ظل استمرار القصف ونقص المساعدات ومواصلة النزوح.
ومن مكان لآخر، تدفع قوات الاحتلال السكان إلى النزوح وتضيق عليهم وتطلق الرصاص وتعتقل من تشاء منهم فيما يفترش الباقون الشوارع ويلوذون بخيام لا تقيهم البرد ولا تحميهم من المطر.
وفي ظل استمرار الصمت الدولي المطبق على ما يحدث لهم، يواصل سكان القطاع الوقوف عند آخر جدران بلادهم في مدينة رفح من أجل الحفاظ عل الأرض وصون الكرامة.
تقرير: فاطمة تريكي
31/1/2024