شاهد.. سرايا القدس تسقط مسيّرة إسرائيلية في وسط غزة

نشرت سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي- صور طائرة “كواد كابتر” إسرائيلية مسيّرة، قالت إنها أسقطتها في مخيم البريج وسط قطاع غزة.