شاهد يروي مجزرة عائلته: الاحتلال قتل ابني ووالدي رغم حمله الراية البيضاء

وثّق مراسل الجزيرة إسماعيل الغول شهادة أحد الناجين من عائلة الكيلاني الذي دهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي منزله في مدينة غزة وقتلت أفرادا من عائلته أمام عينيه.

وقال الشاهد ضمن حديثه، إن قوات الاحتلال قتلت والده المسن الذي خرج إليهم بالراية البيضاء -بعد استهداف مكثف للمنزل بالرصاص والقذائف المدفعية- ليخبرهم بأن من في المنزل مدنيون ومعهم أطفال، كما قتلوا ابنه الذي كان يسير خلف جده.

وأضاف أن قوات الاحتلال أصابت زوجته التي هرعت إلى ابنها الشهيد كما أصيب ابنه الثاني، في حين ألقت القبض عليه وعلى أحد أبنائه، وجردوهم من جميع الملابس، قبل أن تخلي سبيله بدون ابنه البالغ من العمر 18 عاما.