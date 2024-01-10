إسعاف جرحى سقطوا في قصف إسرائيلي لشقة سكنية في رفح

أظهرت مشاهد خاصة حصلت عليها الجزيرة عمليات إسعاف جرحى سقطوا في قصف إسرائيلي استهدف شقة سكنية في حي تل السلطان برفح جنوبي قطاع غزة.