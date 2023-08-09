قلق وحشد لقوات إضافية.. ما آخر التطورات في حرب روسيا على أوكرانيا؟

قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو إن روسيا ستحشد قواتها على حدودها الغربية، مضيفا أن الغرب يخوض بصورة جماعية حربا بالوكالة على روسيا.