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يوم التروية ويوم عرفة.. عبادة ومناسك

يوم التروية هو الثامن من ذي الحجة، وهو اليوم السابق لوقفة عرفة. لكن لماذا سمي بهذا الاسم؟ نتعرف في هذا التقرير على تفاصيل يوم التروية، ويوم عرفة.