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تعرف على تاريخ نظام حكم الخمير الحمر في كمبوديا

شهدت كمبوديا، في النصف الثاني من سبعينيات القرن الماضي، إبادة نحو مليون شخص، بسبب نظام حكم الخمير الحمر. وقد قضى معظمهم بمراكز تعذيب وقتل جماعي وأعمال شاقة في الحقول.