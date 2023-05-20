مدة الفيديو 03 minutes 13 seconds 03:13

ماذا بعد عودة سوريا لمقعدها بالجامعة العربية؟

تفتح عودة الرئيس السوري إلى الجامعة العربية عدة تساؤلات عن مستقبل القضايا التي فتحت مع اندلاع الأزمة في سوريا قبل 12 عاما؛ منها ملف اللاجئين وإعادة الإعمار والوجود العسكري الأجنبي في سوريا..