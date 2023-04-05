اتفاق مؤقت لاستئناف تصدير نفط إقليم كردستان العراق

توصلت الحكومة المركزية في بغداد وحكومة إقليم كردستان العراق إلى اتفاق مؤقت يقضي باستئناف تصدير نفط الإقليم بحيث تحصّل الإيرادات الحكومة المركزية.
5/4/2023