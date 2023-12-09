كم مرة استخدمت أميركا الفيتو دعما لإسرائيل وإجهاضا لحقوق الفلسطينيين؟

17 ألف شهيد وعشرات الآلاف من الجرحى ودمار هائل في قطاع غزة، وأكثر من مليوني شخص في القطاع بلا ماء ولا غذاء، كل هذا لم يحرك لدى واشنطن ساكنا لتدعم قرارا بمجلس الأمن الدولي لوقف الحرب على غزة.

17 ألف شهيد وعشرات الآلاف من الجرحى ودمار هائل في قطاع غزة، وأكثر من مليوني شخص في القطاع بلا ماء ولا غذاء، كل هذا لم يحرك لدى الإدارة الأميركية ساكنا لتدعم قرارا بمجلس الأمن الدولي لوقف حرب وحشية متواصلة على القطاع منذ أكثر من 62 يوما.

ومع أن مجلس الأمن الدولي الذي تم تأسيسه عام 1945، شكل لمعظم دول العالم أملا بتحقيق العدالة، إلا أن احتكار 5 دول فيه لقرار حق الرفض "الفيتو" بدد هذه الآمال.

ووفقا للأرقام الرسمية فقد تم استخدام قرار حق النقض "الفيتو" 260 مرة من تأسيس مجلس الأمن الدولي.

نصيب الولايات المتحدة منها 114 مرة، من بينها 80 مرة استخدمت هذا الحق لمنع إدانة حليفتها إسرائيل، و34 مرة ضد قوانين تساند حق الشعب الفلسطيني.