حرب غزة تتحول إلى كابوس إسرائيلي في الداخل والخارج

تنحصر مشاهد الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة في محاولاتها إبادة سكان القطاع وإنهاء حلم إقامة دولة فلسطينية مستقلة، لكن ما واجهه الاحتلال من مقاومة تحول إلى كابوس.

ومع تزايد الخسائر العسكرية والمعنوية، تصاعدت التساؤلات داخل إسرائيل بشأن قدرة الحرب باهظة الثمن على تحقيق أهدافها في القضاء على حركة المقاومة الإسلامية (حماس) واستعادة الأسرى.

وفي ظل فشل إسرائيل في تحقيق أي من أهداف الحرب، فقدت حربها زخمها في الغرب وفي داخل إسرائيل نفسها، بعدما تحولت إلى حرب من أجل بقاء رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في منصبه.

تقرير: فوزي بشرى