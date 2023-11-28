الجزيرة تنقل صور الدمار الذي طال منطقة جحر الديك وسط غزة

نقلت قناة الجزيرة صورا تظهر الدمار الكبير الذي ألحقه القصف الإسرائيلي بمنطقة جحر الديك (وسط قطاع غزة)، كما نقلت شهادات سكان تحدثوا عن قنابل عنيفة جدا استخدمها الاحتلال خلال الحرب.

نقلت قناة الجزيرة صورا تظهر الدمار الكبير الذي ألحقه القصف الإسرائيلي بمنطقة جحر الديك (وسط قطاع غزة)، كما نقلت شهادات سكان تحدثوا عن قنابل عنيفة جدا استخدمها الاحتلال خلال الحرب.

وظهرت الأبنية مدمرة بشكل كامل أو شبه كامل، بما في ذلك المدارس والمستوصفات الطبية والأبراج السكنية، وقال أحد السكان -وهو جالس على أنقاض أحد البيوت- إنهم تعرضوا لقصف بقنابل عنيفة جدا.

وقال شاهد آخر إنهم استجابوا لدعوة الانتقال لمنطقة جحر الديك بوصفها مكانا آمنا، مؤكدا أن الاحتلال قصف أبراج غزة السكنية بعد ساعتين فقط من وصولهم للمكان. وأضاف "نحن ليس لنا وطن إلا غزة، سنعيش ونموت وندفن فيه".

وقال ثالث إنهم انتقلوا من الشمال إلى جحر الديك، وإنهم عندما وصلوا وجدوا المكان مقصوفا.

وأظهرت الصور آثار قصف شديد على مسجد الهدى وبيوتا كاملة سويت بالأرض.