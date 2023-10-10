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مقاتلو "القسام" يقهرون الجيش الإسرائيلي "الذي لا يقهر"
جاءت عملية “طوفان الأقصى” لتبدد أسطورة الجيش الإسرائيلي بعدما كان يشاع بأنه لا يقهر طيلة ثمانية عقود حيث تهاوت “أسطورته” أمام بسالة ضحاياه من المقاومة الفلسطينية في غزة.
ونجح بضع مئات من مقاتلي القسام بإذلال جنود الجيش الإسرائيلي المدربين على أحدث فنون القتال، في حين ينتقم الأخير من سقوطه الفادح في معسكراته وثكناته العسكرية بقصف طائراته المقاتلة منازل وبنى تحتية في قطاع غزة المحاصر.
تقرير: ماجد عبد الهادي
10/10/2023