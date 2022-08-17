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لوسيل أكبر ملاعب مونديال قطر.. تعرف عليه

ملعب لوسيل هو واحد من ملاعب قطر المخصصة لاستضافة المونديال، ويقع الملعب في مدينة لوسيل العصرية ويشتمل على تقنيات متطورة، التقرير يستعرض أبرزها.