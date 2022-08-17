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لوسيل أكبر ملاعب مونديال قطر.. تعرف عليه

ملعب لوسيل هو واحد من ملاعب قطر المخصصة لاستضافة المونديال، ويقع الملعب في مدينة لوسيل العصرية ويشتمل على تقنيات متطورة، التقرير يستعرض أبرزها.
17/8/2022