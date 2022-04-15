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مكانة فريدة للأقصى في تاريخ المسلمين

يتمتع المسجد الأقصى بمكانة فريدة في تاريخ المسلمين والفلسطينيين، ويعتبر الصراع عليه صراعا على الهوية في سردية الفلسطينيين والإسرائيليين.
15/4/2022