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مكانة فريدة للأقصى في تاريخ المسلمين

يتمتع المسجد الأقصى بمكانة فريدة في تاريخ المسلمين والفلسطينيين، ويعتبر الصراع عليه صراعا على الهوية في سردية الفلسطينيين والإسرائيليين.