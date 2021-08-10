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لليوم السابع على التوالي.. الحرائق تلتهم جزيرة إيفيا اليونانية

لا تزال فرق الإنقاذ منذ 7 أيام تكابد دون جدوى لإطفاء الحرائق التي اندلعت على مدى مساحات واسعة في جزيرة إيفيا اليونانية وأتت على آلاف الهكتارات من الغابات ومنازل الكثير من سكان الجزيرة.