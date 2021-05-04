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قصة شارع- الأشهر في سلطنة عمان.. شارع الكورنيش

شارع الكورنيش في ولاية مطرح بمحافظة مسقط في سلطنة عمان، هذا الشارع هو واجهة مطرح على بحر عمان ورئتها التي تتنفس منها. تطل على شارع الكورنيش معالم ومواقع أثرية أهمها قلعة مطرح التاريخية.
4/5/2021
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