search
البث الحي
play
سياسة
اقتصاد
ثقافة
رياضة
فن
تكنولوجيا
تراث
ميدان
ريادة
البرامج
تبديل القائمة
حوارية
استقصائية
وثائقية
أخرى
متوقفة
المزيد
تبديل القائمة
علوم
تغطيات
أسلوب حياة
صحة
مقالات
مدونات
مرأة
بودكاست
منوعات
القدس
حريات
بالصور
الموسوعة
aj-logo
01:42
قصة شارع- الأشهر في سلطنة عمان.. شارع الكورنيش
شارع الكورنيش في ولاية مطرح بمحافظة مسقط في سلطنة عمان، هذا الشارع هو واجهة مطرح على بحر عمان ورئتها التي تتنفس منها. تطل على شارع الكورنيش معالم ومواقع أثرية أهمها قلعة مطرح التاريخية.
4/5/2021
facebook
twitter
whatsapp
مقاطع حول هذه القصة
الخارجية السودانية: نتعامل مع التعبئة الثانية لسد النهضة على أنها قضية أمن قومي
play
02:58
ممارسة العمل الصحفي تواجه عراقيل شديدة في 73 دولة
play
02:32
نادي الأسير الفلسطيني: قوات الاحتلال تواصل اعتقال 16 صحفيا فلسطينيا بسجونها
play
02:26
الجمهوريون يناقشون إصدار قرار يصعّب عودة بلادهم للاتفاق النووي
play
02:06
مقاطع حول هذه القصة
الخارجية السودانية: نتعامل مع التعبئة الثانية لسد النهضة على أنها قضية أمن قومي
play
02:58
ممارسة العمل الصحفي تواجه عراقيل شديدة في 73 دولة
play
02:32
نادي الأسير الفلسطيني: قوات الاحتلال تواصل اعتقال 16 صحفيا فلسطينيا بسجونها
play
02:26
الجمهوريون يناقشون إصدار قرار يصعّب عودة بلادهم للاتفاق النووي
play
02:06
المزيد من التقارير الإخبارية
الخارجية السودانية: نتعامل مع التعبئة الثانية لسد النهضة على أنها قضية أمن قومي
ممارسة العمل الصحفي تواجه عراقيل شديدة في 73 دولة
نادي الأسير الفلسطيني: قوات الاحتلال تواصل اعتقال 16 صحفيا فلسطينيا بسجونها
الجمهوريون يناقشون إصدار قرار يصعّب عودة بلادهم للاتفاق النووي
الأكثر قراءة
إثيوبيا تتهم مصر والسودان بتوقيع اتفاقية تتجاوز التهديد بالحرب.. الخرطوم والقاهرة تحذران من الملء الثاني لسد النهضة
شاهد- “إذا لم أسرقه فسيسرقه غيري”.. مستوطن يقتحم منزل فلسطينية في حي الشيخ جراح ودار بينهما هذا الحوار
لأن فنجان القهوة الصباحي الذي تعشقه قد يختفي قريبا.. للأبد
أغرب من الخيال.. رؤيا تعيد للكويتي حسن الفيلكاوي ذاكرته بعد ربع قرن من فقدانها