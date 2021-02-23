02:01

رئيس الوزراء البريطاني: قرار تخفيف القيود أصبح ممكنا بفضل نجاعة برنامج التطعيم ضد كورونا

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن بيانات هيئة الصحة في إنجلترا تشير إلى إن جرعة واحدة من لقاح فايزر بيونتك تؤدي إلى انخفاض عدد الاشخاص الذين ينقلون إلى المستشفيات بعد إصابتهم بفيروس كورونا.