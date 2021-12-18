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روسيا تكشف عن مسودة اتفاقيتين للحد من نفوذ الناتو

كشف سيرغي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي عن مسودة اتفاقيتين للحد من النفوذ العسكري للولايات المتحدة والناتو في الجمهوريات السوفياتية السابقة.