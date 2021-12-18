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روسيا تكشف عن مسودة اتفاقيتين للحد من نفوذ الناتو

كشف سيرغي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي عن مسودة اتفاقيتين للحد من النفوذ العسكري للولايات المتحدة والناتو في الجمهوريات السوفياتية السابقة.
17/12/2021

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