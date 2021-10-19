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02:02
روسيا والصين وباكستان تبحث تطورات الأوضاع في أفغانستان
قالت وزارة الخارجية الروسية إن مبعوثي روسيا والصين وباكستان إلى أفغانستان بحثوا في اجتماعهم في موسكو تطورات الأوضاع في أفغانستان.
19/10/2021
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