البث الحي
25:26

نشرة الثامنة- نشرتكم (2020/1/9)

رصدت نشرة الثامنة- نشرتكم (2021/1/9) تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي مع قرار موقع تويتر حذف حساب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، كما رصدت الحملة الفلسطينية لوقف النشر على فيسبوك.
9/1/2021
مقاطع حول هذه القصة
(الجزيرة)

سباق الأخبار- مايك بنس شخصية الأسبوع واقتحام مناصري ترامب للكونغرس حدثه الأبرز

48:01
(الجزيرة)

نشرة الثامنة- نشرتكم (2021/1/8)

25:17
(الجزيرة)

ما وراء الخبر- براود بويز.. هل استخدمهم ترامب للانقلاب على نتيجة الانتخابات؟

26:24
(الجزيرة)

سباق الأخبار- لاجئو الروهينغا شخصية الأسبوع ومناورة المقاومة بغزة حدثه الأبرز

48:02
مقاطع حول هذه القصة
(الجزيرة)

سباق الأخبار- مايك بنس شخصية الأسبوع واقتحام مناصري ترامب للكونغرس حدثه الأبرز

48:01
(الجزيرة)

نشرة الثامنة- نشرتكم (2021/1/8)

25:17
(الجزيرة)

ما وراء الخبر- براود بويز.. هل استخدمهم ترامب للانقلاب على نتيجة الانتخابات؟

26:24
(الجزيرة)

سباق الأخبار- لاجئو الروهينغا شخصية الأسبوع ومناورة المقاومة بغزة حدثه الأبرز

48:02
المزيد من حوارية

سباق الأخبار- مايك بنس شخصية الأسبوع واقتحام مناصري ترامب للكونغرس حدثه الأبرز

(الجزيرة)

مايك بنس شخصية الأسبوع واقتحام مناصري ترامب للكونغرس حدثه الأبرز

(الجزيرة)

ترامب.. هل ينجح الكونغرس في محاكمة اللحظة الأخيرة؟

(الجزيرة)

تويتر يحظر حساب ترامب.. "ازدواجية المعايير" تفجّر جدلا في المنصات العربية

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

وثيقة بالكونغرس لعزله.. ترامب نادم على كلمته عن نقل السلطة ورافض للاستقالة وغاضب من نائبه

ترامب طلب من نائبه بنس (يسار) أن يعرقل التصديق على فوز بايدن (الفرنسية)

كم دقيقة تحتاج المعدة لهضم بيضة؟

تستخدم تقنية يرفضها إيلون ماسك.. نيو الصينية تكشف عن سيارة سيدان جديدة

انتهاك جديد وافقت عليه ولم تقرأه.. واتساب سيحذف حسابك إذا لم تشارك بياناتك مع فيسبوك

تطبيق واتساب يجمع الكثير من البيانات المتعلقة بالحساب مثل: رقم الهاتف وصورة حسابك وأنماط استخدامك (رويترز)