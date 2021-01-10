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نشرة الثامنة- نشرتكم (2020/1/9)

رصدت نشرة الثامنة- نشرتكم (2021/1/9) تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي مع قرار موقع تويتر حذف حساب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، كما رصدت الحملة الفلسطينية لوقف النشر على فيسبوك.