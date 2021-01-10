search
البث الحي
play
سياسة
اقتصاد
ثقافة
رياضة
فن
تكنولوجيا
علوم
تراث
ميدان
البرامج
تبديل القائمة
حوارية
استقصائية
وثائقية
أخرى
متوقفة
المزيد
تبديل القائمة
تغطيات
أسلوب حياة
صحة
مقالات
مدونات
مرأة
منوعات
القدس
حريات
بالصور
الموسوعة
كاريكاتير
25:26
نشرة الثامنة- نشرتكم (2020/1/9)
رصدت نشرة الثامنة- نشرتكم (2021/1/9) تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي مع قرار موقع تويتر حذف حساب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، كما رصدت الحملة الفلسطينية لوقف النشر على فيسبوك.
9/1/2021
facebook
twitter
whatsapp
مقاطع حول هذه القصة
سباق الأخبار- مايك بنس شخصية الأسبوع واقتحام مناصري ترامب للكونغرس حدثه الأبرز
play
48:01
نشرة الثامنة- نشرتكم (2021/1/8)
play
25:17
ما وراء الخبر- براود بويز.. هل استخدمهم ترامب للانقلاب على نتيجة الانتخابات؟
play
26:24
سباق الأخبار- لاجئو الروهينغا شخصية الأسبوع ومناورة المقاومة بغزة حدثه الأبرز
play
48:02
مقاطع حول هذه القصة
سباق الأخبار- مايك بنس شخصية الأسبوع واقتحام مناصري ترامب للكونغرس حدثه الأبرز
play
48:01
نشرة الثامنة- نشرتكم (2021/1/8)
play
25:17
ما وراء الخبر- براود بويز.. هل استخدمهم ترامب للانقلاب على نتيجة الانتخابات؟
play
26:24
سباق الأخبار- لاجئو الروهينغا شخصية الأسبوع ومناورة المقاومة بغزة حدثه الأبرز
play
48:02
المزيد من حوارية
سباق الأخبار- مايك بنس شخصية الأسبوع واقتحام مناصري ترامب للكونغرس حدثه الأبرز
مايك بنس شخصية الأسبوع واقتحام مناصري ترامب للكونغرس حدثه الأبرز
ترامب.. هل ينجح الكونغرس في محاكمة اللحظة الأخيرة؟
تويتر يحظر حساب ترامب.. "ازدواجية المعايير" تفجّر جدلا في المنصات العربية
الأكثر قراءة
وثيقة بالكونغرس لعزله.. ترامب نادم على كلمته عن نقل السلطة ورافض للاستقالة وغاضب من نائبه
كم دقيقة تحتاج المعدة لهضم بيضة؟
تستخدم تقنية يرفضها إيلون ماسك.. نيو الصينية تكشف عن سيارة سيدان جديدة
انتهاك جديد وافقت عليه ولم تقرأه.. واتساب سيحذف حسابك إذا لم تشارك بياناتك مع فيسبوك