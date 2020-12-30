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فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة تجري مناورات عسكرية مشتركة

نفذت فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة مناورات عسكرية مشتركة تزامنا مع الذكرى السنوية للحرب الإسرائيلية على القطاع عام 2008، وشملت المناورات سيناريوهات دفاعية متعددة على امتداد قطاع غزة.