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متحف دار بلغازي بالمغرب فضاء تراثي تمتزج فيه الثقافات المختلفة

يوصف متحف دار بلغازي في المغرب بالفضاء التراثي الذي تتعايش فيه الثقافات والحضارات، ويحتوي المتحف على آلاف التحف القيمة والنفيسة، لكنه تأثر بتدابير الحجر الصحي بسبب جائحة كورونا.