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الحصاد (2020/11/28)

ناقشت إلسي أبي عاصي في “الحصاد” (2020/11/28) قضايا: بعد يوم من اغتيال العالم النووي الإيراني.. طهران تقول إنها سترد في الوقت المناسب. نواب ليبيا ينهون اجتماعاتهم في طنجة.