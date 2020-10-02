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ترويج خارج النص- رواية “السوريون الأعداء”

يسلط برنامج “خارج النص” في حلقته القادمة بتاريخ (2020/10/4)، الضوء على رواية “السوريون الأعداء” لصاحبها فواز حداد، والتي يرصد فيها أحداث فترة مظلمة من تاريخ سوريا المعاصر.