ما الذي ننتظره من مؤتمر غوغل للمطورين 2024؟

مؤتمر غوغل "آي/أو" (I/O) هو المؤتمر الأكبر للمطورين الذي تعقده الشركة كل عام، ويشبه إلى حد كبير مؤتمر آبل للمطورين (WWDC) أو مؤتمر مايكروسوفت "بيلد"، وهو الحدث الذي تناقش فيه غوغل كل ما تعمل عليه من أجهزة جديدة وتحديثات للبرمجيات مثل نظام التشغيل أندرويد.

يبدأ مؤتمر غوغل "آي/أو" لهذا العام في 14 مايو/أيار، بالكلمة الافتتاحية التي ستُبث مباشرة على الإنترنت الساعة 10 صباحا بتوقيت المحيط الهادي (8 مساء بتوقيت مكة المكرمة).

فما الجديد الذي ننتظره من غوغل في نسخة مؤتمرها لهذا العام؟

هاتف بيكسل الاقتصادي

تعتمد غوغل غالبا على مؤتمر "آي/أو" لتقديم سلسلة هواتفها الذكية الاقتصادية، إذ صدر هاتف بيكسل "7إيه" في نسخة العام الماضي 2023 وصدر هاتف بيكسل "6إيه" في نسخة عام 2022. ومع اقترابنا من نسخة المؤتمر للعام الجاري، تشير عدة تقارير إلى أن غوغل ستكشف عن نسخة هاتف بيكسل "8إيه".

وما أشارت إليه التقارير أن نسخة هذا العام ستحتفظ بنفس حجم الشاشة مقاس 6.1 بوصة التي كانت في نسخة العام الماضي، ولكنها بمعدل تحديث أعلى يصل إلى 120 هرتزا مع زيادة في نسبة سطوع الشاشة، وهي تحسينات جيدة بالنسبة لهاتف اقتصادي.

يفترض كذلك بالنسخة الجديدة من الهاتف أن تنتقل إلى الجيل التالي حين يتعلق الأمر بشريحة المعالجة الداخلية (SoC)، وذلك بالانتقال من شريحة غوغل "تينسور جي 2” (Tensor G2) إلى شريحة "تينسور جي 3″، وهي نفس شريحة المعالجة الداخلية في نسخ الهاتف بيكسل 8 وبيكسل 8 برو، لكن أشارت بعض التقارير إلى أن نسخة المعالج الاقتصادية ستكون أقل في السرعة مقارنة بالنسخ الأخرى في السلسلة. تعمل الشريحة جيدا مع مهام الذكاء الاصطناعي على الهاتف، رغم أنها ليست أفضل شريحة ألعاب موجودة.

وربما ننتظر بعض التحسينات الطفيفة على هيكل هاتف "8إيه" لتتناسب مع تصميم سلسلة بيكسل 8 مثل الزوايا المستديرة. وتشير التوقعات إلى أن سعر النسخة الجديدة من الهاتف الاقتصادي قد يبدأ من 500 دولار.

هاتف بيكسل فولد

عندما عُرض في مؤتمر "آي/أو" لعام 2023 وصفت غوغل هاتفها القابل للطي "بيكسل فولد" (Pixel Fold) بأنه أنحف هاتف قابل للطي في السوق، وهو لقب خسره لاحقا لصالح هاتف هونر "ماجيك في 2". يتميز هاتف بيكسل فولد بشاشة ذات غطاء أعرض من هاتف سامسونج "جالاكسي فولد"، مما يجعله يبدو وكأنه هاتف تقليدي عند إغلاقه.

نشرت بعض التقارير مؤخرا صورا لتسريبات نسخة الهاتف الجديدة بيكسل "فولد 2″، تظهر التغيير الأكبر في التصميم على الجزء الخلفي من الجهاز، فبدلا من الاستمرار في وضع خط الكاميرا على هذا الجزء، وهو كان موجودا في كل هواتف بيكسل منذ سلسلة بيكسل 6، ستضع الشركة الكاميرا في شكل نتوء بارز.

So #FutureSquad… Here comes your first comprehensive and detailed look at the massive #Google #PixelFold2 (360° video + gorgeous 5K renders + dimensions)!…😏 Once again, on behalf of @Smartprix 👉🏻 https://t.co/9abIZNOvRl pic.twitter.com/RKPqd0i9XV — Steve H.McFly (@OnLeaks) February 21, 2024

قد تأتي الشاشة الخارجية بحجم 6 بوصة، وتبدو الشاشة الداخلية أكثر أناقة مع حواف أصغر مما كانت عليه في نسخة هاتف بيكسل فولد السابقة، وقد تُنقل الكاميرا الأمامية الداخلية من الإطار إلى أسفل الشاشة. كما أشارت التقارير أن نسخة "فولد 2" قد تكون أول نسخة من هواتف بيكسل تعمل بشريحة "تينسور جي 4".

لكن التوقيت هو أهم شيء، فالتقارير المتعلقة بهاتف "فولد 2" قليلة إلى حد ما مع اقترابنا من موعد المؤتمر، وربما لا تزال غوغل تعمل على تطوير النسخة الجديدة من هاتفها القابل للطي وكذلك على تطوير شريحة المعالجة الجديدة "تينسور جي 4″، لكي تطلق الهاتف الجديد في وقت لاحق من هذا العام.

أندرويد 15

إن كان يوجد منتج واحد سنراه بالتأكيد في مؤتمر "آي/أو" فهو الإصدار الجديد من نظام أندرويد، وهذا العام سيكون أندرويد 15. في العام الماضي، عرضت غوغل خاصية "ماجيك كومبوز" (Magic Compose) لنظام أندرويد 14 التي تقترح الردود في تطبيقات مثل رسائل غوغل، بالإضافة إلى مميزات مثل "الخلفية السينمائية" التي تستخدم تقنيات تعلم الآلة لمساعدتك في تخصيص مظهر جهازك.

وقد أصدرت الشركة بالفعل نسختين من المعاينات التجريبية للمطورين من أندرويد 15، كما أصدرت النسخة التجريبية "بيتا"، وهي نسخ توفر لنا بعض التلميحات عما سيأتي به الإصدار النهائي من النظام. مثلا ستسمح لك ميزة "المساحة الخاصة" (Private Space) الجديدة بإخفاء تطبيقات أو ملفات أو مجلدات معينة على هاتفك وإخفاء الإشعارات من تلك التطبيقات أثناء قفل الهاتف. توجد أيضا ميزة "تهدئة الإشعارات" التي ستعمل على تقليل عدد الإشعارات المتتالية، مما يخفف عنك الضغط عندما تنهمر عليك رسائل المحادثات الجماعية.

أول الهواتف التي ستحصل على نظام أندرويد 15 ستكون هواتف بيكسل من غوغل، ولكن من المرجح أن يصل النظام إلى أجهزة باقي الشركات بعدها بفترة قصيرة، كما يمكنك الانضمام إلى تجربة نسخة البيتا إن كنت ترغب في رؤية التحديثات الجديدة قبل صدورها رسميا إن كنت من مستخدمي هواتف بيكسل.

المزيد من الذكاء الاصطناعي

على مدار العام الماضي، وبالأخص خلال الأشهر القليلة الماضية، كانت غوغل تطلق ميزات جديدة للذكاء الاصطناعي باستمرار. كما أن نسخة العام الماضي من المؤتمر كانت تدور في معظمها حول تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي وحول رؤية الشركة لهذا المجال.

غالبا ستكون نسخة هذا العام من المؤتمر هي أفضل فرصة لتسليط الضوء على مزيد من مميزات الذكاء الاصطناعي الجديدة التي ستطلقها الشركة، ووضع خطة وصولها للمستخدم وكيفية استخدامها.

عموما انتظرنا لأننا سنكون على الموعد لتغطية أهم الإعلانات في مؤتمر غوغل يوم 14 مايو/أيار القادم.