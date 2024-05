موعد عرض ألعاب "إكس بوكس" الصيفي

أعلنت "إكس بوكس" أن عرضها الصيفي للألعاب سيأتي في 9 يونيو/حزيران القادم. وسيُبث العرض 10 صباحا بتوقيت المحيط الهادي (8 مساء بتوقيت مكة المكرمة) وسيتضمن الحدث استعراضا خاصا للعبة لم تحددها الشركة، لكنها من المرجح أن تكون الجزء القادم من لعبة "كول أوف ديوتي" (Call of Duty) وفق موقع "ذا فيرج" بعد انتهاء فعاليات العرض الأساسي.

We’re going to be talking about games of course

Tune in to the Xbox Games Showcase followed by [REDACTED] Direct on Sunday, June 9 @ 10am PT: https://t.co/z78G8h75r2 | #XboxShowcase pic.twitter.com/XgOGJy2gLv

— Xbox (@Xbox) April 30, 2024