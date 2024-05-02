موعد عرض ألعاب "إكس بوكس" الصيفي

أعلنت "إكس بوكس" أن عرضها الصيفي للألعاب سيأتي في 9 يونيو/حزيران القادم. وسيُبث العرض 10 صباحا بتوقيت المحيط الهادي (8 مساء بتوقيت مكة المكرمة) وسيتضمن الحدث استعراضا خاصا للعبة لم تحددها الشركة، لكنها من المرجح أن تكون الجزء القادم من لعبة "كول أوف ديوتي" (Call of Duty) وفق موقع "ذا فيرج" بعد انتهاء فعاليات العرض الأساسي.

We’re going to be talking about games of course Tune in to the Xbox Games Showcase followed by [REDACTED] Direct on Sunday, June 9 @ 10am PT: https://t.co/z78G8h75r2 | #XboxShowcase pic.twitter.com/XgOGJy2gLv — Xbox (@Xbox) April 30, 2024

سيكون هذا هو عرض "إكس بوكس" الأول الذي يتضمن ألعابا من إنتاج "أكتيفيجن بليزارد" (Activision Blizzard) و"بيثيسدا" (Bethesda) وأستوديوهات ألعاب "إكس بوكس" التابعة لمايكروسوفت التي تخطط حاليا للإعلان عن لعبة جديدة من سلسلة ألعاب "جيرز أوف ور" (Gears of War) خلال العرض.

وسيتضمن أيضا الإعلان عن العديد من تواريخ إصدار ألعاب "إكس بوكس" القادمة مثل لعبة محاكي الطيران (Flight Simulator 2024) و"أفود" (Avowed) و"إنديانا جونز" الجديدة. وربما يقدم العرض أيضا موعد وصول توسعة "شاترد سبيس" (Shattered Space) الكبيرة إلى "ستارفيلد" (Starfield) وهي من أشهر ألعاب "بيثيسدا".

كما تستهدف "أكتيفيجن" إصدار لعبة "كول أوف ديوتي" القادمة أواخر أكتوبر/تشرين الأول، وعلى الأرجح ستتبعها لعبتا "أفود" ومحاكي الطيران في نوفمبر/تشرين الثاني، ثم إصدار "إنديانا جونز" في ديسمبر/كانون الأول، كما أشار "ذا فيرج".

ويُفترض أن تعرض مايكروسوفت الكثير من الألعاب في حدث هذا العام، أكثر مما عرضته نسخة العام الماضي. ومن المتوقع أن نرى كيف تبدو تشكيلة ألعاب 2025، مع تحديد تواريخ إطلاق بعض ألعاب "إكس بوكس" المنتظرة.