شركة "أنثروبيك" تطرح روبوت الدردشة "كلود" كتطبيق على الآيفون

أعلنت شركة "أنثروبيك" الناشئة، التي تطور نموذج "كلود" للذكاء الاصطناعي، إطلاق أول تطبيق لروبوت الدردشة الخاص بها على نظام "آي أو إس" لهواتف آيفون، كما أضافت فئة جديدة من الاشتراكات الشهرية للفرق تستهدف بها قطاع الشركات والأعمال.

شركة "أنثروبيك" هي إحدى شركات الذكاء الاصطناعي المنافسة في هذا المجال، التي تدعمها شركة أمازون، ففي سبتمبر/أيلول من العام الماضي، استثمرت أمازون 4 مليارات دولار في الشركة الناشئة.

يمكن لتطبيق "كلود" على الآيفون أن يؤدي دوره كروبوت محادثة، كما يمكن للمستخدمين أيضا رفع الصور مباشرة إلى التطبيق بهدف تحليلها. كان روبوت كلود في السابق متاحا فقط عبر الموقع الإلكتروني "كلود. إيه آي" (Claude.ai) التابع للشركة بجانب مكتبات النماذج التابعة لجهات خارجية مثل مكتبة "بيدروك" (Bedrock) من أمازون أو "آزور" (Azure) من مايكروسوفت.

أشار مدير المنتجات في شركة "أنثروبيك" سكوت وايت إلى أن كثيرا من مستخدمي "كلود" كانوا يصلون لنموذج الذكاء الاصطناعي عبر متصفح الويب على الهواتف الذكية، مما دفع الشركة إلى توفير نسخة من التطبيق تعمل على الهواتف مباشرة، وذكر أن الشركة ستطرح إصدارا لنظام أندرويد قريبا، وفقا لموقع "ذا فيرج".

سيتوفر تطبيق كلود مجانا لكافة مستخدمي نماذج الشركة، سواء مستخدمو النماذج المجانية أو المشتركون في النموذج المدفوع "كلود برو".

تحاول الشركة الوصول بنموذجها لأكبر عدد من المستخدمين، لكنها تأخرت قليلا في إطلاق تطبيقها للهواتف الذكية، فالشركات المنافسة مثل شركة "أوبن إيه آي" تملك تطبيقا لروبوت "شات جي بي تي" على الهواتف منذ فترة طويلة، كذلك غوغل بتطبيق روبوت "جيمناي" لمستخدمي آيفون وأندرويد.

كما ذكرت "أنثروبيك" أنها طرحت فئة اشتراكات للفريق، وهي تتيح الوصول إلى نماذج كلود لـ5 أشخاص على الأقل في المجموعة مقابل 30 دولارا لكل فرد شهريا. وحين يبدأ الأشخاص المشتركون في هذه الفئة بالعمل على روبوت "كلود"، يمكنهم مشاركة أعمالهم مع مستخدمين آخرين. أما فئة الاشتراك في "كلود برو"، التي طُرحت لأول مرة في سبتمبر/أيلول الماضي، فهي متاحة للأفراد فقط مقابل 20 دولارا في الشهر.

يمكن للمشتركين في باقة الفريق الاستفادة من كل الميزات الموجودة في باقة "كلود برو"، كما يمكنهم تنفيذ عدد أكبر من طلبات المحادثة على نماذج كلود مقارنة بمستخدمي باقة "برو"، التي تمنح فعلا محادثات أكثر بـ5 مرات من النموذج المجاني. كما توفر باقة الفريق إطار سياق أكبر للنموذج، مما يعني أنه بإمكان المستخدم أن يطلب من الروبوت تحليل المستندات الطويلة وإجراء محادثات معقدة معه.

يمكن للمستخدمين الانتقال بين باقة "برو" أو باقة الفريق، خاصة لمن يرغبون في استخدام كلود في حياتهم العملية والشخصية.