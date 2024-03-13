آبل تحذر مستخدمي آيفون من عادة خاطئة تعرضهم للإصابة

كشف أحد خبراء التقنية عن العادة الخاطئة التي تتسبب بإصابة أغلب مستخدمي هواتف آيفون عند قيامهم بها، بالرغم من تحذير الشركة والخبراء ضرورة تجنبها، بحسب موقع ذي صن.

نشر سكوت بولدرمان نجم التقنية على منصة تيك توك مقطع فيديو يذكر المستخدمين بنصائح آبل الرسمية حول سبب خطورة القيام بشحن هاتفك في السرير طوال الليل.

وقال بولدرمان في مقطع انتشر على نطاق واسع "أصدرت شركة آبل تحذيرا بشأن شحن جهاز آيفون الخاص بك طوال الليل" وأضاف "وقد لفت هذا انتباهي، لأنني أقوم بشحن هاتفي طوال الليل، واعتقدت أن معظم الناس يفعلون ذلك".

ويوضح بولدرمان "لكن القلق في الواقع يتعلق بمكان وجود الهاتف أثناء الشحن. من المهم أن يحصل الهاتف على تهوية، وإذا كان لديك هاتف بجوار السرير متصلا بالكهرباء وقع تحت الأغطية، أو انتهى به الأمر تحت وسادتك بدون تهوية، فعندها يمكن أن يسبب إصابة"

ولكن هذا ليس كل شيء -يتابع سكوت في مقطع الفيديو- فسلك الشحن نفسه يمكن أن يؤذيك أيضا، إذا كان السلك يمر من خلال السرير، فقد يتسبب في إصابتك أثناء النوم، وربما لا تدرك ذلك".

ويقول بولدرمان "لذا فإن خلاصة القول هي أنك تريد التأكد من أن هاتفك ليس معك في السرير، وهذا ليس مقتصرا على أجهزة الشحن الرخيصة أو المقلدة، فقد وجدوا أيضا أن هذه المشكلة ستكون حتى مع الأسلاك المرفقة بهاتفك الأصلي من المصنع، لذا لا تضع الهاتف معك في السرير".

وتكرر مذكرة الدعم الرسمية لشركة آبل هذه التحذيرات. إذ حذرت الشركة المستخدمين من وضع أجهزة آيفون الخاصة بهم في أي مكان على السرير أثناء الشحن.

وأوضحت شركة آبل في مذكرة للدعم الفني "لا تنام وبجانبك جهاز أو محول طاقة أو شاحن لاسلكي، أو تضعه تحت بطانية أو وسادة أو جسمك عندما يكون متصلا بمصدر طاقة".

وتضيف المذكرة "احتفظ بجهاز آيفون ومحول الطاقة وأي شاحن لاسلكي في منطقة جيدة التهوية أثناء الاستخدام أو الشحن" "تجنب ملامسة كابل الشحن والموصل للجلد لفترة طويلة عندما يكون كابل الشحن متصلا بمصدر طاقة، لأنه قد يسبب عدم الراحة أو الإصابة".