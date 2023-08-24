"غيمز كوم 2023".. كولن الألمانية تستضيف أضخم معرض للألعاب الإلكترونية

انطلقت اليوم الأربعاء فعاليات معرض الألعاب الإلكترونية الأضخم "غيمز كوم" في مدينة كولن بألمانيا، والذي يترقبه آلاف المتابعين في جميع أنحاء العالم.

وعلى مساحة 230 ألف متر مربع، سيعرض أكثر من 1200 صانع ألعاب من 63 دولة منتجاتهم الجديدة.

واصطف الآلاف من اللاعبين بصبر في طوابير طويلة للحصول على فرصة لعب لمدة 15 دقيقة بأحدث إصدارات الألعاب الجديدة التي من المقرر إصدارها الأشهر المقبلة.

وبدا فيليكس فالك، وهو العضو المنتدب لرابطة صناعة الألعاب الألمانية التي تشارك في تنظيم المعرض، متحمسا للمعرض. وأكد في بيان صحفي أن المعرض انعكاس لثقافة الألعاب العالمية، ووصفه بأنه "ديناميكية، دولية، إبداعية، متنوعة وضخمة".

وبعودة "غيمز كوم" في كولن ومشاركة كبرى فاقت نسخه السابقة الأعوام الماضية، صار المعرض الأبرز في العالم بهذا المجال.

وأصبحت البرازيل أول دولة شريكة رسمية لـ "غيمز كوم" من أميركا اللاتينية، حيث نمت صناعة الألعاب الإلكترونية هناك بقوة السنوات الأخيرة، مع التركيز بشكل أساسي على سوق ألعاب الحاسوب الشخصي والجوال.

ويوجد حاليا أكثر من ألف استوديو في البرازيل، توظف أكثر من 13 ألف شخص في صناعة الألعاب، مع حضور متزايد بالسوق الدولية.