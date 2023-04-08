تعقد للمرة الأولى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.. قطر تستضيف قمة الويب 2024

ستستضيف قطر في مارس/آذار 2024 قمة الويب "دبليو إس كيو" (WSQ) التي توصف بأنها أكبر مؤتمر تقني في العالم، وستكون هذه هي المرة الأولى التي ينظم فيها هذا الحدث في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقالت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات القطرية في بيان صدر أول أمس الخميس إن قمة الويب قطر "دبليو إس كيو" ستجمع "الآلاف من رواد الأعمال الدوليين والمستثمرين والجيل القادم من القادة الذين يعيدون تشكيل العالم".

وقالت الوزارة في بيانها إنه على مدى الأعوام الخمسة القادمة سيوفر المؤتمر فرص تعاون جديدة في عالم التكنولوجيا تربط المنظومات التقنية المتنامية في أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا والهند، بالإضافة إلى تلك القائمة في أوروبا وشمال أميركا وجنوبها وآسيا.

وتأتي استضافة هذا الحدث بالتزامن مع ما يشهده قطاع التكنولوجيا في دولة قطر من نمو متسارع، مع توسع الشركات الناشئة والقطاع الخاص، وفي ظل الدعم الحكومي للابتكار التكنولوجي، حسب بيان وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات القطرية.

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات القطري محمد بن علي المناعي إن بلاده "تتطلع إلى استضافة الآلاف من القادة والمفكرين المبتكرين والمستقبليين في قمة الويب".

وأضاف المناعي أن "الحضور سيكونون قادرين على مقابلة أقرانهم واستكشاف سبل تنمية أعمالهم وتجربة الثقافة القطرية، وأن هذا الحدث سيساعد على الاستفادة من المرافق والبنية التحتية ذات المستوى العالمي، وتسهيل السفر، وتحقيق نمو اقتصادي قوي".

وقال بادي كوسجريف المؤسس والرئيس التنفيذي لقمة الويب إنها "ستساعد في ربط جيل جديد من المؤسسين في الشرق الأوسط بالمستثمرين والصحفيين والعملاء والشركاء وغيرهم حول العالم".

واعتبر أن هذا الملتقى "يمثل فرصة جديدة لقمة الويب لعقد اجتماعات قادة التكنولوجيا وتطوير مشهد تقني سريع النمو بالفعل".

ووفقا لتقرير التنافسية العالمية 2021 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، تحتل قطر المرتبة الـ28 عالميا من حيث قدرتها على الابتكار، متجاوزة الدول الأخرى في المنطقة.

كما تكثف الدولة استثماراتها في البنية التحتية التكنولوجية، مع تركيزها على التقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي، وتقنية سلسلة الكتل (البلوكتشين)، والأمن السيبراني.