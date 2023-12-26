احذر.. رسائل قرصنة تستهدف مستخدمي آبل

حذرت بوابة حماية المستهلك الألمانية "واتش لست إنترنت" (Watchlist Internet) من انتشار رسائل تصيّد تهاجم مستخدمي آبل آي كلود (iCloud).

وأوضحت البوابة أن مستخدمي آبل يتلقون حاليا رسائل بريد إلكتروني من قبيل: "سعة تخزين آي كلود لديك ممتلئة. احصل على 50 غيغابايتا مجانا".

وحذرت البوابة من النقر على مثل هذه الرسائل؛ نظرا لأنها مرسلة من قراصنة الإنترنت وليس من شركة آبل.

سرقة هوية آبل

ويؤدي النقر على مثل هذه الرسائل إلى توجيه المستخدمين لمواقع مزيفة تتيح للقراصنة سرقة بيانات الوصول "هوية آبل" (Apple ID) إلى خدمة التخزين السحابي آي كلود، وسرقة بيانات بطاقة الائتمان أيضا.

وعند الوقوع فريسة للقراصنة، يتعين على المستخدمين تغيير كلمة مرور هوية آبل على الفور وإبلاغ البنك إيقاف بطاقة الائتمان.

ما هي خدمة التخزين السحابي؟

وبشكل عام، أوصت بوابة حماية المستهلك الألمانية المستخدِم بتفعيل خاصية المصادقة ثنائية العوامل (2FA) لحماية هوية آبل، حيث إنها تمنع القراصنة من تسجيل الدخول إلى حساب المستخدم.

وآي كلود هي خدمة تخزين سحابية أطلقتها شركة آبل عبر الإنترنت في 12 أكتوبر/تشرين الأول 2011، وأصبحت الخدمة متاحة لـ320 مليون مستخدم في يوليو/تموز 2013.

وتقدم آي كلود خدمة حفظ الملفات بأنواعها على خوادم عملاقة توجد في الصين، ويمكن للمستخدم الوصول إليها من أي مكان باستخدام حسابه الخاص وبواسطة آبل آي دي، ويأتي مسمى الخدمة السحابية من فكرتها القائمة على حفظ الملفات على خوادم خارجية وليس على جهاز المستخدم فقط.

ويمكن تنزيل الملفات المحفوظة على الأجهزة التي تعمل بنظام ماك أو أس وآي أو أس بالإضافة إلى ويندوز، وتتيح الخدمة مشاركة الملفات مع مستخدمين آخرين، كما تمكّن المستخدم من إدارة ملفاته إذا تعرضت أجهزته للضياع أو السرقة، وتسمح الخدمة بإظهار البيانات على أبل تي في بواسطة وصلات خاصة لاسلكية وآمنة.