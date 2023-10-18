منصة "إكس" تفرض رسوما على المستخدمين الجدد

فرضت منصة التواصل الاجتماعية "إكس" (تويتر سابقا)، رسوما بقيمة دولار واحد لكل مشترك جديد، وذلك للوصول إلى الميزات الأساسية.

وتهدف الشركة من خلال هذه العملية لحماية نفسها "ضد الحسابات الآلية (الروبوتات) ومرسلي الرسائل العشوائية الذين يحاولون التلاعب بالمنصة وتعطيل تجربة مستخدمي إكس الآخرين".

وقالت شركة "إكس"، في بيان، إن المستخدمين الجدد في نيوزيلندا والفلبين سيكونون أول من سيجربون برنامج "نوت إيه بوت" أو "ليس حسابا آليا"، قبل الانتقال إلى دول أخرى.

ولن يتأثر المستخدمون الحاليون بخدمة الاشتراك الجديدة. وسيكون باستطاعة أولئك الذين يختارون عدم دفع رسوم الاشتراك القيام بإجراءات "القراءة فقط"، ومنها قراءة المنشورات ومشاهدة المقاطع المصورة ومتابعة الحسابات، ولكنهم لن يتمكنوا من الإعجاب بالمشاركات أو الرد على المنشورات أو إعادة النشر أو الاقتباس أو وضع إشارة مرجعية على المشاركات.

وتأتي هذه التغيرات بعد أن استحوذ الملياردير إيلون ماسك على شركة تويتر قبل عام مقابل 44 مليار دولار، ليتحول بعدها اسم الشركة إلى "إكس" ويشرع في سلسلة من التغييرات بدأت بإلغاء "علامات التوثيق الزرقاء" القديمة، والتي كانت تتحقق من هوية المستخدم واستبدال اشتراك مدفوع يسمى خدمة "تويتر بلو" بها.