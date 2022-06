بالفيديو- غاري بيتون من محلل فيديو إلى بطل دوري السلة الأميركي

يملك فريق غولدن ستيت وريورز، المتوج بلقب دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، العديد من اللاعبين البارزين، وفي مقدمتهم ستيفن كري وكلاي طومسون، لكن غاري بيتون كان من الأسماء التي خطفت الأنظار هذا الموسم.

وتوج وريورز بلقب دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين للمرة السابعة في تاريخه والرابعة في 8 أعوام، بعد تغلبه على بوسطن سيلتيكس بنتيجة 103-90 مساء أمس الخميس (صباح اليوم الجمعة بتوقيت غرينتش) في المباراة السادسة التي يتواجه فيها الفريقان في النهائي.

بيتون لم يتم اختياره في عملية اختيار اللاعبين الجدد عام 2016، وانضم إلى ميلووكي باكس، لكنه لم يلعب كثيرا.

ومنذ تلك الفترة لعب بيتون، نجل غاري بيتون المتوج باللقب مع ميامي هيت في 2006 وعضو قاعة المشاهير، في 4 أندية في دوري المحترفين و5 أندية في دوري التطوير.

وانضم بيتون لوريورز أبريل/نيسان 2021 بعقد لمدة 10 أيام، ثم جدد الفريق العقد 10 أيام أخرى، قبل أن يقرر استمراره حتى نهاية الموسم، إذ فشل وريورز في بلوغ الأدوار الإقصائية بعد الخسارة أمام لوس أنجلوس ليكرز ثم ممفيس غريزليز في الملحق.

وقرر وريورز رحيل بيتون قبل بداية الموسم الحالي.

ووجد بيتون نفسه من دون فريق، وقرر التقدم بطلب وظيفة محلل فيديو في وريورز، لكن في أكتوبر/تشرين الأول الماضي فوجئ اللاعب -البالغ عمره 29 عاما- بتقديم وريورز عقدا غير مضمون لمدة عام.

وقدم بيتون أداء رائعا وأصبح من اللاعبين المهمين للمدرب ستيف كير مع تصدر الفريق للقسم الغربي.

وبحلول العاشر من يناير/كانون الثاني الماضي، كان يجب على وريورز اتخاذ القرار النهائي بشأن ضمان عقد بيتون حتى نهاية الموسم.

وأجاب كير -في مؤتمر صحفي- عند سؤاله عن عقد بيتون "بوب مايرز (مدير النادي) هو من يتخذ القرارات بهذا الشأن، لكن أنا آسف، فأنا من سيعلن أننا سنضمن عقد بيتون حتى نهاية الموسم".

وبلغ وريورز الأدوار الإقصائية لأول مرة منذ 2019، وتعرض بيتون لإصابة قوية في المرفق خلال المباراة الثانية أمام ممفيس غريزليز في الدور قبل النهائي للغرب.

وغاب بيتون عن مسيرة وريورز في ما تبقى من القسم الغربي، قبل أن يعود في النهائي أمام بوسطن سيلتيكس.

وكانت أبرز مباريات بيتون عندما أحرز 15 نقطة في الفوز على سيلتيكس في المباراة الخامسة قبل أن يتوج باللقب ليسير على خطى والده.