على لقب بطولة العالم للوزن الثقيل في الملاكمة.. أوسيك وجوشوا جاهزان لنزال "البحر الأحمر" بالسعودية

أعرب الملاكمان الأوكراني أولكسندر أوسيك والبريطاني أنتوني جوشوا جاهزيتهما لنزال "البحر الأحمر"، الذي يعد الثاني بعد المواجهة التي جمعت بينهما على ملعب توتنهام هوتسبير بلندن في سبتمبر/أيلول 2021، وهو النزال الذي انتهى بتتويج أوسيك بلقب بطولة العالم للوزن الثقيل في الملاكمة.

جاء هذا خلال المؤتمر الصحفي الخاص الذي عقد اليوم الثلاثاء بحضور نائب وزير الرياضة السعودي.

وقال أوسيك -خلال المؤتمر- إننا "هنا لنمثل بلدنا، كما أنني مسرور بالتطور الرياضي الذي تشهده السعودية، وبالاستقبال الحافل الذي حظيت به أنا وفريقي".

وأضاف "لست من محبي الحديث الإعلامي، لكنني أؤكد لكم أن ملاكمتي هي التي ستتكلّم بالنيابة عني، وفخور بتمثيل بلدي أوكرانيا في هذا المحفل العالمي، وأتطلّع لرؤية جميع محبّي الملاكمة في 20 أغسطس/آب لحضور نزال تاريخي".

من جهته، عبّر جوشوا عن سعادته بالعودة للسعودية، وقال "هنا استعدت اللقب قبل 3 أعوام خلال نزال الدرعية التاريخي، كما أنني أسعى جاهدا لاستعادته مرة أخرى، لكن الفوز والخسارة أمران طبيعيان في الرياضة بشكل عام والملاكمة بصورة خاصة، ومن الضروري امتلاك العقلية الصحيحة لتقبُّل الخسارة، والتعلم والمحاولة مجددا".

يذكر أن المواجهة الأولى بين الثنائي أوسيك وجوشوا انتهت بفوز الملاكم الأوكراني بنزال أقيم بحضور 60 ألف متفرج.

وبعدها طلب جوشوا لقاء العودة من جديد، وهو الأمر الذي يحدث لأول مرة في تاريخ منافسات الوزن الثقيل منذ عام 1999.

ويُقام نزال لقب بطولة العالم للوزن الثقيل في 20 أغسطس/آب المقبل، ليكون ثاني نزال عالمي تستضيفه السعودية، بعد "نزال الدرعية التاريخي"، الذي أقيم في ديسمبر/كانون الأول 2019 وفاز به البريطاني جوشوا، وتوج بلقب بطولة العالم للوزن الثقيل للملاكمة بعد فوزه على منافسه المكسيكي آندي رويز بمجموع النقاط، بعد انتهاء الجولة الأخيرة.