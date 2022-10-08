"مشهد مخيف".. ذعر عقب إطلاق نار أثناء مباراة لكرة القدم الأميركية

أصيب 3 أشخاص في إطلاق نار خارج ملعب مدرسة "ويتمر" الثانوية في مدينة توليدو بولاية أوهايو الأميركية، وتزامن ذلك مع خوض مباراة لكرة القدم الأميركية بين فريقي مدرستي ويتمر وسنترال كاثوليك أمس الجمعة.

وتداول صحفيون أميركيون ومواقع إخبارية محلية مقاطع فيديو وصورا للواقعة التي أحدثت ذعرا كبيرا في صفوف اللاعبين والجماهير الذين هربوا من أرضية الملعب، بعد سماع صوت الطلقات النارية.

This was the scene at the Central Catholic-Whitmer game when shots were fired outside the stadium. We've confirmed that 3 people have been shot. Conditions are still unknown. A really scary scene. pic.twitter.com/gjBpcacz9a — Jordan Strack (@JordanStrack) October 8, 2022

ونشر الصحفي الرياضي الأميركي جوردان ستراك مقطع فيديو لأجواء الرعب التي عمّت الملعب، معلقا عليها "كان هذا هو المشهد في مباراة سنترال كاثوليك وويتمر، عندما أطلقت أعيرة نارية خارج الملعب. إنه مشهد مخيف حقا".

وذكرت وسائل إعلام أميركية أن الحاضرين سمعوا أكثر من 12 طلقة نارية خلال المباراة، وشوهد الناس وهم يفرّون من المدرجات. وقد تسبب ذلك في توقف المباراة، وقال مدرب فريق ويتمر إن طرفي المباراة رفضا استكمال المواجهة في ظل تلك الظروف.

🚨#BREAKING: Multiple people shot at a high school football game 📌#Toledo | #Ohio Multiple law enforcement agencies are responding to multiple people shot at Whitmer High school with reports of three people Shot outside the stadium as gun shots can heard in the background pic.twitter.com/sKzix8MnZg — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) October 8, 2022

وأوضحت وسائل الإعلام أن المصابين نقلوا إلى المستشفى، ونقلت عن شرطة "توليدو" قولها إن شخصين رهن الاحتجاز من المحتمل أنهما على صلة بإطلاق النار.