رياضات أخرى

"مشهد مخيف".. ذعر عقب إطلاق نار أثناء مباراة لكرة القدم الأميركية

Police officer views the crime scene where one person was shot dead in Portland
عناصر أمن في موقع إطلاق نار سابق بالولايات المتحدة الأميركية (رويترز)
8/10/2022

أصيب 3 أشخاص في إطلاق نار خارج ملعب مدرسة "ويتمر" الثانوية في مدينة توليدو بولاية أوهايو الأميركية، وتزامن ذلك مع خوض مباراة لكرة القدم الأميركية بين فريقي مدرستي ويتمر وسنترال كاثوليك أمس الجمعة.

وتداول صحفيون أميركيون ومواقع إخبارية محلية مقاطع فيديو وصورا للواقعة التي أحدثت ذعرا كبيرا في صفوف اللاعبين والجماهير الذين هربوا من أرضية الملعب، بعد سماع صوت الطلقات النارية.

ونشر الصحفي الرياضي الأميركي جوردان ستراك مقطع فيديو لأجواء الرعب التي عمّت الملعب، معلقا عليها "كان هذا هو المشهد في مباراة سنترال كاثوليك وويتمر، عندما أطلقت أعيرة نارية خارج الملعب. إنه مشهد مخيف حقا".

وذكرت وسائل إعلام أميركية أن الحاضرين سمعوا أكثر من 12 طلقة نارية خلال المباراة، وشوهد الناس وهم يفرّون من المدرجات. وقد تسبب ذلك في توقف المباراة، وقال مدرب فريق ويتمر إن طرفي المباراة رفضا استكمال المواجهة في ظل تلك الظروف.

وأوضحت وسائل الإعلام أن المصابين نقلوا إلى المستشفى، ونقلت عن شرطة "توليدو" قولها إن شخصين رهن الاحتجاز من المحتمل أنهما على صلة بإطلاق النار.

المصدر : وكالة سند