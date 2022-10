"مشهد مخيف".. ذعر عقب إطلاق نار أثناء مباراة لكرة القدم الأميركية

أصيب 3 أشخاص في إطلاق نار خارج ملعب مدرسة "ويتمر" الثانوية في مدينة توليدو بولاية أوهايو الأميركية، وتزامن ذلك مع خوض مباراة لكرة القدم الأميركية بين فريقي مدرستي ويتمر وسنترال كاثوليك أمس الجمعة.

وتداول صحفيون أميركيون ومواقع إخبارية محلية مقاطع فيديو وصورا للواقعة التي أحدثت ذعرا كبيرا في صفوف اللاعبين والجماهير الذين هربوا من أرضية الملعب، بعد سماع صوت الطلقات النارية.

This was the scene at the Central Catholic-Whitmer game when shots were fired outside the stadium. We've confirmed that 3 people have been shot. Conditions are still unknown. A really scary scene. pic.twitter.com/gjBpcacz9a

— Jordan Strack (@JordanStrack) October 8, 2022