يتقدمهم كريستيانو رونالدو.. نجوم يوافقون على بيع قمصانهم في مزاد خيري لصالح ضحايا زلزال تركيا

أعلن اللاعب التركي ميريه ديميرال بيع قمصان عدد من زملائه السابقين في يوفنتوس في مزاد خيري، تعود أرباحه لمساعدة متضرري الزلزال في تركيا.

وتضم القمصان المعروضة في المزاد، قميص يوفنتوس موقع من نجم نادي النصر السعودي الحالي كريستيانو رونالدو، والثاني من باولو ديبالا لاعب نادي روما الحالي، والثالث من نجم يوفنتوس الحالي ليوناردو بونوتشي.

وكتب ديميرال عبر حسابه على تويتر، أنه تواصل مع رونالدو قبل عرض القميص، وأخبره النجم البرتغالي أنه حزين للغاية لما حدث في تركيا. كما عبر ديبالا عن حزنه لما حدث نيابة عن شعب الأرجنتين وشارك بقميصه أيضا، وشاركه في ذلك نجم المنتخب الإيطالي ليوناردو بونوتشي مؤكدا دعمه للشعب التركي، وتبرع بقميص يوفنتوس موقع للمزاد.

وأكد ديميرال أنه سينظم المزاد بنفسه وعبر قنوات الاتصال الشخصية الخاصة به، حيث يتلقى عروض الشراء عبر حسابه على تويتر أو عبر بريده الإلكتروني.

وحاز إعلان المزاد على اهتمام واسع من المتابعين، حيث شاهد التغريدة أكثر من 8 ملايين شخص، وبدأت العروض لشراء القمصان تأتي للنجم التركي، أعلاها حتى الآن بلغ 14 ألفا و862 يورو، وما زال باب المزايدة مفتوحا حتى نهاية اليوم.

وأبدى الكثيرون إعجابهم بالخطوة التي قام بها النجم التركي، كما توجهت الجماهير التركية بالشكر للنجوم الذين وافقوا على المشاركة بقمصانهم في المزاد.

وكان عدد من اللاعبين الأتراك قد اتخذوا خطوات عاجلة لمساعدة الشعب التركي المتضرر، ووثق مدافع نادي ليستر كاجلار سويونكو عبر حسابه على تويتر تجهيز مساعدات من مدينة ليستر وتوجيهها إلى المناطق التي ضربها الزلزال.

Leicester'dan canım ülkem Türkiye'ye…

Herkese kalbimin en derin yerinden teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. 💙

From Leicester to my dear country Turkey…

I would like to thank everyone who contributed to aid collection from the bottom of my heart. God bless you💙 pic.twitter.com/PUTdH60K97

— Çağlar Söyüncü (@Syncaglar) February 7, 2023