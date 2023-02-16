برشلونة ومانشستر يونايتد.. حسم معركة الدوري الأوروبي يتأجل لأولد ترافورد

ينتقل مانشستر يونايتد الإنجليزي وبرشلونة الإسباني إلى ملعب "أولد ترافورد" بعد أسبوع من الآن وهما على المسافة ذاتها، وذلك بتعادلهما 2-2 اليوم الخميس في معقل النادي الكتالوني "كامب نو" ضمن ذهاب الملحق الفاصل المؤهل إلى ثمن نهائي مسابقة "يوروبا ليغ" لكرة القدم.

وفي مباراة مثيرة أداء ونتيجة تقدم برشلونة بواسطة ماركوس ألونسو في الدقيقة الـ50، لكن سرعان ما أدرك ماركوس راشفورد التعادل ليونايتد في الدقيقة الـ52، ثم تسبب بهدف التقدم الذي سجله الفرنسي جول كوندي عن طريق الخطأ في مرماه في الدقيقة الـ59، قبل أن يدرك البرازيلي رافينيا التعادل في الدقيقة الـ76، ليرفع عدد المباريات المتتالية لفريقه من دون هزيمة إلى 17 في جميع المسابقات.

وبعدما اعتادا على أضواء مسابقة دوري الأبطال -التي جمعتهما مرتين في المباراة النهائية عامي 2009 و2011 حين خرج برشلونة منتصرا- وجد العملاقان نفسيهما يتصارعان على بطاقة التأهل إلى ثمن نهائي "يوروبا ليغ" نتيجة حلول النادي الكتالوني ثالثا في مجموعته في دوري الأبطال ويونايتد ثانيا في مجموعته في "يوروبا ليغ".

وخلافا لما كان عليه الوضع قبل أشهر حين فشل برشلونة في التأهل عن المجموعة الثالثة بحلوله خلف بايرن ميونيخ الألماني وإنتر الإيطالي، ويونايتد بحلوله وصيفا في مجموعته الخامسة خلف ريال سوسيداد الإسباني يقدم الفريقان مستويات رائعة في الدوري المحلي، إذ يتصدر الأول بفارق 8 نقاط عن غريمه ريال مدريد، فيما يحتل ضيفه المركز الثالث بقيادة مدربه الجديد الهولندي إريك تن هاغ بفارق 5 نقاط عن جاره مانشستر سيتي المتصدر بفارق الأهداف أمام أرسنال.