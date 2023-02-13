شاهد.. برشلونة يعزز صدارته للدوري الإسباني مبتعدا عن ريال مدريد وديباي يفتتح رصيده التهديفي مع أتلتيكو

واصل برشلونة انتصاراته المتتالية وابتعد 11 نقطة مؤقتا في الصدارة بفوزه الثمين على مضيفه فياريال 1-صفر، الأحد، على ملعب لاسيراميكا في الجولة الـ21 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وحقق النادي الكتالوني الذي غاب عن صفوفه قائده سيرجيو بوسكيتس وجناحه الفرنسي عثمان ديمبيلي بسبب الإصابة، الأهم قبل اختباره العسير الخميس المقبل أمام ضيفه مانشستر يونايتد الإنجليزي في ذهاب المحلق المؤهل إلى ثمن نهائي مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ"، بتسجيله هدف الفوز في الشوط الأول عبر واعده بيدري وتحديدا في الدقيقة 18 وحافظ عليه حتى نهاية المباراة.

وهو الفوز الثامن تواليا لبرشلونة في مختلف المسابقات والسادس في الدوري فعزز موقعه في الصدارة برصيد 56 نقطة بفارق 11 نقطة أمام غريمه التقليدي ريال مدريد الذي تأجلت مباراته ضد ضيفه إلتشي إلى الأربعاء المقبل بسبب مشاركته في مونديال الأندية في المغرب والذي توج بلقبه على حساب الهلال السعودي (5-3).

كما واصل برشلونة الحفاظ على سجله خاليا من الخسارة في 16 مباراة متتالية في مختلف المسابقات وتحديدا منذ سقوطه أمام بايرن ميونخ الالماني صفر-3 في ملعب "سبوتيفاي كامب نو" في الجولة الخامسة قبل الأخيرة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وضغط برشلونة منذ البداية وكاد هدافه البولندي روبرت ليفاندوفسكي يفتتح التسجيل إثر انفراد بالحارس بيبي رينا بعد تمريرة خلف الدفاع من بيدري، فتوغل داخل المنطقة لكنه سددها في بطن الحارس قبل أن يشتتها الدفاع (3).

ونجح برشلونة في افتتاح التسجيل إثر هجمة منسقة وتبادل رائع للكرة بتمريرات قصيرة ولمسة واحدة بين الهولندي فرينكي دي يونغ والبرازيلي رافينيا وليفاندوفسكي الذي مررها إلى بيدري عند مشارف المنطقة، فهيأها الأخير لنفسه وتوغل قبل أن يسددها بيمناه على يسار رينا (18).

وكاد ليفاندوفسكي يضيف الهدف الثاني عندما تلقى كرة ساقطة بروعة من دي يونغ داخل المنطقة فتلاعب بالمدافع باو توريس وسددها قوية زاحفة ارتدت من رينا وشتتها الدفاع (26).

وتلقى فياريال ضربة موجعة بإصابة لاعب الوسط الفرنسي فرانسيس كوكلان في ركبته اليمنى فترك مكانه للنيجيري سامويل تشوكويزي (36).

وأهدر موراليس فرصة ذهبية لإدراك التعادل عندما استغل كرة خاطئة من بيدري منتصف الملعب فانطلق بسرعة وتوغل داخل المنطقة وسددها بجوار القائم الأيمن (45+2).

وتحسن أداء فياريال نسبيا في الشوط الثاني مستغلا تراجع لاعبي الفريق الكتالوني لكن دون خطورة على مرمى الحارس الألماني مارك-أندريه تير شتيغن.

ديباي يفتتح رصيده التهديفي مع أتلتيكو

افتتح المهاجم الدولي الهولندي ممفيس ديباي غلته التهديفية مع فريقه الجديد أتلتيكو مدريد وأعاده إلى سكة الانتصارات بتسجيله هدف الفوز "القاتل" في مرمى مضيفه سلتا فيغو 1-صفر.

ودخل ديباي المنتقل إلى صفوف الـ"روخيبلانكوس" في 20 يناير/كانون الثاني الماضي قادما من برشلونة، بديلا لألفارو موراتا في الدقيقة 61 ونجح في تسجيل هدف الفوز في الدقيقة 89، مانحًا فريقه 3 نقاط ثمينة.

وهو الهدف الأول لديباي في الليغا منذ تسجيله الهدف الثاني لبرشلونة في مرمى إلتشي (3-صفر) في 17 سبتمبر/أيلول الماضي في المرحلة السادسة.

وأكمل أتلتيكو المباراة بـ10 لاعبين منذ الدقيقة 70 إثر طرد قطب دفاعه المونتينيغري ستيفان سافيتش لإعاقته المهاجم السويسري هاريس سيفيروفيتش عند حافة المنطقة وهو منفرد بحارس المرمى السلوفيني يان أوبلاك.

وهي المرة الثالثة التي يطرد فيها سافيتش في المباريات الخمس الأخيرة لأتلتيكو مدريد في مختلف المسابقات.

وعوّض أتلتيكو مدريد سقوطه في فخ التعادل أمام ضيفه خيتافي 1-1 في المرحلة الماضية وحقق فوزه الـ11 هذا الموسم، معززا موقعه في المركز الرابع برصيد 38 نقطة مقابل 23 نقطة لسلتا فيغو الـ13.

وشدد رجال المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني الخناق على ريال سوسيداد الثالث الذي يحل ضيفا على إسبانيول الاثنين حيث قلص الفارق بينهما إلى نقطة واحدة.

وقال سيميوني "بدأنا المباراة بشكل جيد، ولكن كان لدينا عدم دقة وبعض الفرص المعزولة مثل كرة ماركوس يورنتي التي كادت تهز الشباك. ولكن في الشوط الثاني قمنا بتغيير أسلوب لعبنا وحاولنا تحرير (الفرنسي أنطوان) غريزمان، وسنحت فرصة للتسجيل لموراتا، وعندما كنا في قمة مستوانا، رغم تلقينا بطاقة حمراء".

وأضاف "حصل (ياغو) أسباس على فرصة لهز شباكنا أنقذها أوبلاك، ومن هجمة فردية بين (البلجيكي يانيك) كاراسكو وممفيس، تمكنا من تسجيل هدف الفوز بالمباراة. كانت ردة فعل الفريق جيدة".