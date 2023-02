شاهد.. رينجرز يهدي منافسه هدفا بعد تصرف غير رياضي ومشاجرة في كأس أسكتلندا

شهدت مباراة رينجرز حامل اللقب وباتريك ثيستل في دور الـ16 بكأس أسكتلندا لكرة القدم واقعة نادرة مثيرة للجدل، إذ سمح مدرب رينجرز لمنافسه بتسجيل هدف، تعويضا عن خطف لاعبه مالك تيلمان هدفا بتصرف غير رياضي.

وتأهل رينجرز إلى دور الثمانية بكأس أسكتلندا بعد فوزه 3-2 على باتريك ثيستل، اليوم الأحد.

واستشاط لاعبو ثيستل غضبا عندما منح تيلمان التقدم 2-1 لرينجرز بتصرف غير رياضي من وجهة نظرهم.

وبدا أن تيلمان يعاني من إصابة وجلس على الأرض، ليخرج لاعبو رينجرز الكرة من الملعب من أجل علاج زميلهم.

واستأنف اللعب في الدقيقة 71 برمية تماس نفذها أحد لاعبي ثيستل إلى زميله الذي فوجئ -كما يظهر مقطع الفيديو- أثناء تهيئة الكرة لإعادتها إلى رينجرز، باندفاع تيلمان فجأة الذي خطف الكرة وتقدم بها حتى نجح في هز شباك منافسه.

Stop what you're doing right now and watch this! 🤯

Malik Tillman gives Rangers the lead in controversial circumstances which infuriates the visitors 😠

Michael Beale then steps in and orders his side to allow Partick Thistle to score 👏🔵#ScottishCup | @ScottishCup pic.twitter.com/iUOtLalNGO

— Viaplay Sports UK (@ViaplaySportsUK) February 12, 2023