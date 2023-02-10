شكوك حول مشاركة ميسي في مواجهة بايرن بدوري الأبطال

ذكرت صحيفة "ليكيب" (L’Équipe) الفرنسية الرياضية أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم باريس سان جيرمان قد يغيب عن مباراة ذهاب ثمن النهائي بدوري أبطال أوروبا أمام بايرن ميونخ الألماني بسبب مشكلة في عضلات الفخذ الخلفية.

ولعب ميسي مباراة كاملة خلال خسارة سان جيرمان 1-2 من أولمبيك مرسيليا في كأس فرنسا الأربعاء الماضي، وأشارت الصحيفة إلى أنه شعر بألم في الفخذ بعد اللقاء.

وأضافت أن نجم الأرجنتين (35 عاما) سيغيب عن زيارة موناكو بدوري الدرجة الأولى الفرنسي غدا السبت قبل 3 أيام من استضافة بايرن.

وساعد ميسي الأرجنتين في التتويج بكأس العالم بقطر في ديسمبر/كانون الأول الماضي، وأحرز 15 هدفا في 25 مباراة بجميع المسابقات مع سان جيرمان هذا الموسم.

ويفتقد النادي الباريسي بالفعل جهود المهاجم كيليان مبابي في مواجهة بطل ألمانيا بعد إصابته في الفخذ الأسبوع الماضي.

ويعاني سان جرمان من تذبذب النتائج منذ بداية العام الحالي، إذ سقط في مباراتين من الثلاث الأولى له في الدوري، قبل أن يحقق فوزين على التوالي في المرحلتين الماضيتين.

غير أن خسارة الأربعاء أمام مارسيليا طرحت أكثر من علامة استفهام حول أداء الفريق قبل 6 أيام من الاستحقاق الأوروبي المنتظر أمام ضيفه بايرن الذي ستزداد صعوبته كثيرا مع غياب ميسي ومبابي.

وتقام مباراة الإياب في ميونخ الثامن من مارس/آذار المقبل.