بدأ نادي برشلونة الإسباني مساعيه للحفاظ على لاعبه الواعد المغربي الأصل الأمين جمال، الذي لم يبلغ بعد السادسة عشرة من عمره، ويُنظر له باعتباره أحد أهم جواهر أكاديمية "لاماسيا" التابعة للنادي الكتالوني.

وذكرت صحيفة "ماركا" (MARCA) الإسبانية أن الحفاظ على جمال بات أولوية إدارة برشلونة، في ظل مطامع العديد من الأندية الأوروبية التي تلاحقه وتتحين الفرصة لخطف اللاعب حين بلوغه 16 عاما.

وأشارت الصحيفة إلى أن الأداء المبهر الذي يقدمه جمال دفع إدارة برشلونة للتسريع في خطوات إقناعه وعائلته بتوقيع أول عقد احترافي بعد بلوغه السن القانونية، حيث ينتظر النادي شهر يوليو/تموز المقبل الذي يتم فيه اللاعب 16 عاما من العمر.

وقالت الصحيفة إن برشلونة سيلتقي بالفعل مع ممثلي جمال في الأيام القادمة للبدء في وضع أسس عقد جديد، مؤكدة أن جمال يريد البقاء في برشلونة، والنادي يعرف بالفعل أنه لن يكون هناك تحرك مفاجئ قبل سماع اقتراحه.

Lamine Yamal divirtiéndose en el verde pic.twitter.com/PPpvRa7nEb — Albert Rogé (@albert_roge) November 19, 2022

وأضافت أن ما يبعث على التفاؤل في برشلونة هو أن وكيل جمال هو نجم برشلونة السابق إيفان دي لابينا، الذي كان متعاونا في أوقات سابقة حين التفاوض مع لاعبين آخرين يشرف عليهم مثل إيريك غارسيا وغافي.

💪 Gran participació blaugrana amb la selecció catalana Sub-16 i Sub-14 en la classificació per a la fase final del Campionat d'Espanya ⚽ Lamine Yamal

⚽ Arnau Pradas

⚽ Hugo Alba

⚽ Guillermo Fernández#FCBMasia 💙❤ pic.twitter.com/BokdnTKdQx — FC Barcelona – Masia (@FCBmasia) May 4, 2022

وبحسب "ماركا"، فقد لفت جمال -المولود في 13 يوليو/تموز 2007- انتباه تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة الذي دعاه أكثر من مرة لخوض التدريبات مع الفريق الأول.

وينتمي جمال لأصول مغربية وغينية استوائية، وسبق له الدفاع عن ألوان منتخب إسبانيا لكرة القدم تحت 16 عاما في 4 مباريات، ويُطلق عليه بين أقرانه في أكاديمية "لاماسيا" اسم "ميسي الجديد"، بحسب الصحيفة.

ورغم صغر سنه، شارك جمال في مباريات فريق برشلونة للشباب تحت 19 عاما، بإشراف المدرب أوسكار لوبيز.

Barcelona'dan geleceğe dair spoiler!

"Bu sol ayaklı yeteneğin ismini bir yere not edin: Lamine Yamal" pic.twitter.com/UHSLRBoeNd — Fanatik (@fanatikcomtr) June 21, 2019

ويتميز جمال بقدرته الكبيرة على المراوغة، إضافة إلى حسه التهديفي أمام المرمى، وهو يجيد اللعب في أكثر من مركز، سواء على اليمين أو كمهاجم رئيسي، أو خلف المهاجمين، كما أنه يلعب بقدمه اليسرى.