بطل العالم السابق غادر الملعب باكيا.. رئيس الفيفا يدعم أومتيتي وباندا بعد الإساءات العنصرية

طالب جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الجماهير بـ "إسكات كل العنصريين" بعد تعرض صمويل أومتيتي مدافع ليتشي وزميله الزامبي لاميك باندا لإساءات عنصرية بملعب فريقهما خلال مواجهة لاتسيو بالدوري الإيطالي أمس الأربعاء.

وذكرت صحيفة "جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية أن المباراة توقفت لدقائق عديدة، بينما طالب إعلان في الملعب بإيقاف الصيحات.

وهتف مشجعون باسم أومتيتي للتغطية على الإساءات، وقال سافيريو ستيكي دامياني رئيس ليتشي إن اللاعب الفرنسي الفائز بكأس العالم، والمعار من برشلونة، طلب استئناف اللقاء.

وحول ليتشي تأخره إلى فوز 2-1 على لاتسيو، وغادر أومتيتي الملعب باكيا.

وذكر ليتشي في بيان "صيحات التشجيع لبطلنا غطت على الإهانات العنصرية".

ونشر أومتيتي رسالة عبر تطبيق إنستغرام قال فيها "كرة القدم فقط، متعة وسعادة، بقية الأشياء لا تحتسب".

وأظهر رئيس الفيفا دعمه لأومتيتي وباندا عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وكتب إنفانتينو تعليقا على صور للثنائي "تضامنا مع أومتيتي وباندا، لنصيح بصوت مرتفع وواضح: لا للعنصرية".

وأضاف "أتمنى أن يقف غالبية المشجعين، وهم أناس مهذبون، لإسكات كل العنصريين مرة واحدة وإلى الأبد".