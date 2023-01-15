تشلسي يعقد خامس صفقاته في الميركاتو الشتوي.. الأوكراني مودريك ينضم رسميا إلى "البلوز"

أعلن تشلسي الإنجليزي التعاقد اليوم الأحد مع ميخايلو مودريك في خامس صفقاته في فترة الانتقالات الشتوية الجارية بعدما أكمل الجناح الأوكراني انتقاله من شاختار دونيتسك.

ولم يكشف عن التفاصيل المادية، بينما ذكرت تقارير بريطانية أن "البلوز" ظفر بتوقيع اللاعب البالغ عمره 22 عاما مقابل 100 مليون يورو بينها 30 مليون يورو كإضافات، رغم محاولات غريمه أرسنال لضمه.

وقال مودريك في بيان "هذا ناد عظيم وبطولة دوري رائعة، وهذا مشروع جذاب جدا بالنسبة لي في هذه المرحلة من عمري".

وأضاف "متحمس لمقابلة زملائي الجدد، وأتطلع إلى العمل والتعلم من المدرب غراهام بوتر وباقي جهازه".

وكانت هناك اتصالات في الفترة الأخيرة بين مودريك وبين نادي أرسنال المنافس المحلي لتشيلسي وكانت تقارير أفادت بأن انتقال اللاعب الأوكراني إلى أرسنال -الذي قدم 95 مليون يورو- بات في حكم المؤكد غير أن تشلسي قدم عرضا أكبر من "المدفعجية" الذي يتصدر ترتيب جدول الدوري الإنجليزي حاليا.

وكان تشيلسي ضم كلا من المهاجم ديفيد فوفانا (20 عاما) ولاعب قلب الدفاع بينوا بادياشايل (21 عاما) ولاعب خط الوسط أندري سانتوس (18 عاما) والبرتغالي الدولي جواو فيلكس (23 عاما) معارا من أتلتيكو مدريد.