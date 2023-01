شاهد.. مبابي وبالوتيلي يتصدران قائمة أصحاب أجمل الأهداف المرشحة لجائزة بوشكاش 2022

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" (FIFA) عن قائمة الأهداف المرشحة لجائزة "بوشكاش" لأجمل هدف عام 2022، حيث ضمت القائمة هدفين من كأس العالم 2022 في قطر التي توج بها المنتخب الأرجنتيني في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وتصدر القائمة هدف النجم الفرنسي كيليان مبابي في نهائي مونديال قطر ضد الأرجنتين، عندما سجّل كرة على الطائر من لمسة واحدة سكنت الشباك.

أما الهدف الثاني -الذي تم اختياره من مونديال قطر- فهو الهدف الأكروباتي لمهاجم المنتخب البرازيلي ريتشارليسون في شباك صربيا خلال المباراة التي جمعت المنتخبين في دور المجموعات.

وبعيدا عن كأس العالم، ذكر هدف المهاجم الإيطالي ماريو بالوتيلي مع فريقه أضنة ديميرسبور الذي سجله في 22 مايو/أيار الماضي بمهارة فردية مميزة ضد نادي غوزتبه بالدوري التركي لكرة القدم.

ومن ضمن الأهداف المميزة التي اختارها فيفا لتكون مرشحة لجائزة بوشكاش، هدف اللاعب الفرنسي ثيو هيرنانديز مع "إي سي ميلان" الإيطالي، عندما انطلق الظهير الأيسر كالسهم من منطقة جزاء فريقه إلى مرمى أتالانتا محرزا الهدف بمجهود فردي خالص.

وضمّت القائمة أيضا 3 أهداف للاعبات كرة قدم، هنّ لاعبة أولمبيك ليون أمانديني هنري بهدفها في مرمى برشلونة، وسلمى بارالويلو لاعبة نادي فياريال الإسباني، بالإضافة إلى مهاجمة المنتخب الإنجليزي أليسيا روسو بهدفها ضد السويد.

#TheBest Awards is approaching 👀🏆

Who will get your votes? 🗳️

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) January 12, 2023