تأسيس فريق كرة قدم تابع للكنيسة يشارك في الدوري المصري يثير جدلا واسعا.. ما القصة؟

نشرت الصفحة الرسمية لنادي "عيون مصر" تحت التأسيس، التابع لكنائس وسط القاهرة، عبر فيسبوك، منشورًا قالت فيه "تحت رعاية الأسقف العام لكنائس وسط القاهرة، تعلن إدارة النادي فتح باب التقدم لاختبارات القبول للانضمام لصفوف فرق كرة القدم بالنادي الذي سيخوض مباريات الدوري العام المصري لكرة القدم بالدرجة الرابعة".

وتداول مغردون الخبر على مواقع التواصل الاجتماعي في سياق "أول نادي كرة قدم يتبع الكنيسة يشارك في الدوري العام المصري"، وهو ما لم تذكره الأكاديمية التابع لها النادي أو تلمح به عبر صفحاتها الرسمية.

ونشرت وسائل إعلام مصرية وعربية الخبر على أن فريق كرة قدم يتبع الكنيسة يشارك بالدوري، الأمر الذي عدّوه غير مألوف بخاصة أن أندية مصر لا تضم سوى عدد قليل من الأقباط.

وأثار الإعلان الأخير جدلًا وردود أفعال واسعة ومتباينة عبر المنصات، وقوبل برفض تأسيس أندية على أساس ديني، الأمر الذي عدّه مدوّنون دعوة للتفرقة والتعصب الديني، وسط ترحاب آخرين بالفكرة تشجيعًا للمحترفين من صغار السن.

وتحت وطأة انتقاد الأغلبية للفكرة، اضطر نادي عيون مصر إلى توضيح الأمر بمنشور جديد عبر صفحته الرسمية، ووزارة الشباب والرياضة المصرية إلى نفي الأمر بمنشور رسمي على فيسبوك.

وزارة الرياضة تنفي وجود فريق كرة أو نادى يتبع الكنيسة الهيئات الشبابية والرياضية لكل شباب مصر بعيداً عن أي انتماءات سياسية أو دينية. نفت وزارة الشباب والرياضة كل ما تردد في بعض وسائل الإعلام بشأن وجود نية او توجه لإشهار فريق لكرة القدم أو نادى يتبع أحد الكنائس المصرية. pic.twitter.com/liCsX4y7XI — وزارة الشباب والرياضة – مصر (@emysofficial) September 8, 2022

وأوضح النادي، في بيان عبر صفحته بفيسبوك، قائلًا "تصحيحًا للمفاهيم المغلوطة التي وصلت للبعض بعد نشر إعلان فتح باب القبول لفرق نادي عيون مصر، أولًا النادي ما زال تحت التأسيس، والنادي لكل المصريين، والمدربون والإداريون العاملون مسلمون ومسيحيون"، مشيرًا إلى أن اللاعبين أيضًا مصريون مسلمون ومسيحيون.

ونفت وزارة الرياضة، في تغريدة لها عبر تويتر، وجود فريق كرة قدم أو ناد يتبع الكنيسة، مشيرة إلى أن الهيئات الشبابية والرياضية لكل "شباب مصر"، بعيدًا عن أي انتماءات سياسية أو دينية.

وتابعت الوزارة نفيها لكل ما تردد في بعض وسائل الإعلام بشأن وجود نية أو توجه لإشهار فريق لكرة القدم أو ناد يتبع إحدى الكنائس المصرية. وأوضح المتحدث باسم الكنيسة الأرثوذكسية موسى إبراهيم، في تصريحات لصحيفة محلية، أن الموضوع لا يزال تحت الدراسة من كل النواحي، بهدف دراسة أبعاده بغية التطرق إليها"، مؤكدا أن ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن تأسيس النادي "ليس له أساس من الصحة".