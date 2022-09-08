حصاد دوري الأبطال.. ليفربول ينهار في ليلة تألق ليفاندوفسكي وغريزمان

شهدت مباريات الأربعاء من الجولة الأولى لدوري أبطال أوروبا خسارة مفاجئة لنادي ليفربول الإنجليزي أمام مضيفه نابولي الإيطالي، بينما حسمت الأندية الكبرى مبارياتها في افتتاح الموسم الجديد من المسابقة الأغلى على مستوى الأندية.

وضمن مباريات المجموعة الأولى تلقى ليفربول خسارة كبيرة 4-1 بملعب دييغو مارادونا في نابولي، ونجح الفريق الإيطالي في تكريس عقدة ملعبه مع الفريق الإنجليزي، حيث حقق نابولي الفوز الثالث على التوالي في مواجهات الفريقين على هذا الملعب في منافسات دوري أبطال أوروبا، بعدما سبق له تحقيق ذلك في موسمي 2018-2019 و2019-2020.

وتقدم نابولي من ضربة جزاء في الدقيقة الخامسة عن طريق بيوتر زيلينسكي، قبل أن يضيف فرانك إنغيسا الهدف الثاني في الدقيقة 31.

وفي الدقيقة 44، سجل جيوفاني سيميوني الهدف الثالث لنابولي، قبل أن يعود زيلينسكي ويضيف الهدف الثاني له والرابع لنابولي في الدقيقة 47، فيما سجل الكولومبي لويس دياز هدف ليفربول الوحيد في الدقيقة 49.

وكانت منافسات الجولة الأولى بالمجموعة قد افتتحت بفوز أياكس الهولندي على رينجرز الأسكتلندي 4-صفر.

برشلونة وبايرن ميونخ

من جانب آخر، افتتح فريقا برشلونة الإسباني وبايرن ميونخ الألماني مشوارهما في المجموعة الثالثة بصورة رائعة. وتغلب برشلونة 5-1 على ضيفه فيكتوريا بلزن التشيكي، فيما حقق بايرن ميونخ انتصارا مستحقا 2- صفر على مضيفه إنتر الإيطالي.

وعلى ملعب كامب نو، افتتح الإيفواري فرانك كيسي التسجيل لبرشلونة في الدقيقة 13، قبل أن يرتدي النجم البولندي المخضرم روبرت ليفاندوفسكي ثوب البطولة في اللقاء، بإحرازه 3 أهداف متتالية للفريق الكتالوني في الدقائق 34 والثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول، و67 على الترتيب.

واختتم فيران توريس أهداف برشلونة في المباراة، بتسجيله الهدف الخامس في الدقيقة 72، بينما جاء هدف حفظ ماء الوجه لفيكتوريا بلزن في الدقيقة 44 عبر يان سيكورا.

ويأمل برشلونة في المضي قدما بالبطولة، التي توج بها 5 مرات، ولا سيما بعد خيبة الأمل التي لحقت بالفريق في النسخة الماضية للمسابقة، التي شهدت خروجه من مرحلة المجموعات للمرة الأولى منذ فترة طويلة، بعدما حل في المركز الثالث بمجموعته آنذاك.

وعلى ملعب جوتسيبي مياتزا، اقتنص بايرن ميونخ، فوزا ثمينا من ملعب مضيفه إنتر، بعدما تغلب عليه 2 – صفر. وتقدم بايرن بهدف حمل توقيع ليروي ساني في الدقيقة 25، فيما أحرز دانيلو دي أمبروزيو، لاعب إنتر، هدفا عكسيا في مرمى فريقه في الدقيقة 66.

تألق غريزمان

وفي المجموعة الثانية، حقق أتلتيكو مدريد الإسباني فوزا صعبا على بورتو البرتغالي 2-1. وتقدم أتلتيكو بهدف سجله المدافع ماريو هيرموسو في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، لكن بورتو نجح في تعديل النتيجة بهدف سجله أندريس أوريبي بعد 6 دقائق من هدف التقدم، عن طريق ضربة جزاء.

وفي الدقيقة 11 من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، سجل الفرنسي أنطوان غريزمان الهدف الثاني لأتلتيكو مدريد، ليمنح فريقه أول 3 نقاط.

وفي مباراة أخرى بالمجموعة ذاتها، فاز كلوب بروج البلجيكي على ضيفه باير ليفركوزن الألماني 1- صفر.

فوز مهم لتوتنهام

وضمن مباريات المجموعة الثالثة، قاد النجم البرازيلي ريتشارليسون فريقه توتنهام الإنجليزي للفوز 2-صفر على ضيفه أولمبيك مارسيليا الفرنسي.

وتقمص ريتشارليسون دور البطولة في المباراة بتسجيل هدفي توتنهام في الدقيقتين 76 و81 على الترتيب.

واستفاد توتنهام من النقص العددي الذي عانى منه لاعبو مارسيليا، حيث لعب الفريق الفرنسي، المتوج باللقب عام 1993، بـ10 لاعبين عقب طرد لاعبه شانسيل مبيمبا في الدقيقة 47.

وفي مباراة أخرى بنفس المجموعة، فاز سبورتنغ لشبونة البرتغالي 3- صفر على مضيفه آينتراخت فرانكفورت الألماني.