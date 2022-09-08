ترتيبات خاصة باستضافة المونديال.. حامل بطاقة "هيّا" يستضيف 3 مشجعين من خارج قطر لا يملكون تذاكر

أعلن الرئيس التنفيذي لمونديال قطر 2022 ناصر الخاطر أن البنية التحتية جاهزة بشكل كامل لاستضافة البطولة، قبل أقل من 3 أشهر على انطلاق المهرجان الكروي التاريخي.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عن المستجدات الخاصة بترتيبات كأس العالم في قطر والتفاصيل المتعلقة بالمونديال، مثل أماكن الإقامة والتذاكر وبطاقة "هيّا" المخصصة لجماهير المونديال القطري.

وقال الخاطر إنه من بين 3 ملايين تذكرة خاصة بالبطولة، بيع مليونان و450 ألف بطاقة، وستنطلق المبيعات الأخيرة نهاية الشهر الجاري.

وأوضح أن قطر تتصدر الدول الأكثر شراء للتذاكر والولايات المتحدة تحتل المركز الثاني.

بدوره، شدد مدير إدارة النظم الأمنية بوزارة الداخلية القطرية جاسم السيد على أهمية بطاقة "هيّا" ومميزاتها لأنها بمثابة تأشيرة دخول الزوار إلى قطر.

من جهته، قال المدير العام للجنة العليا للمشاريع والإرث ياسر الجمال إنه ستكون هناك خاصية جديدة في بطاقة "هيّا" تخص السكن بالنسبة للمشجعين القادمين من مختلف دول العالم.

وأضاف أن لحامل بطاقة "هيّا" الحق في استضافة 3 مشجعين من غير حاملي التذاكر لدخول دولة قطر.

وأوضح الجمال أن أسعار السكن خلال المونديال تبدأ من 80 دولارا وستوفر أماكن إقامة إضافية للمشجعين ابتداءً من هذا الأسبوع.

🎥| المهندس ياسر الجمال المدير العام العليا للمشاريع والإرث: أسعار السكن خلال مونديال #قطر2022 تبدأ من 80 دولار، وسيتم توفير أماكن إقامة إضافية للمشجعين ابتداءً من هذا الأسبوع@roadto2022 | #نديب_قطر | #قطر 🇶🇦 pic.twitter.com/uLe4a4mtUe — نديب قطر (@NadeebQa) September 8, 2022

وتابع المدير العام للجنة العليا للمشاريع والإرث أنه يمكن لمشجعي مونديال قطر حجز مقر إقامتهم عبر أي منصة عالمية للحجوزات.

🎥| المهندس ياسر الجمال المدير العام للجنة العليا للمشاريع والإرث: يمكن لمشجعي مونديال #قطر2022 حجز مقر إقامتهم عبر أي منصة عالمية للحجوزات@roadto2022 | #نديب_قطر | #قطر 🇶🇦pic.twitter.com/pLcGDSlalu — نديب قطر (@NadeebQa) September 8, 2022

وأشارت أرقام الفيفا إلى أن مرحلة المبيعات الماضية في شهري يوليو/تموز وأغسطس/آب شهدت بيع أكثر من 500 ألف تذكرة، في حين سيجري الإعلان عن المرحلة الأخيرة من بيع التذاكر أواخر الشهر الجاري، على أن تبدأ قريبا إتاحة تذاكر المونديال للشراء عبر منافذ البيع في أنحاء قطر.

وبإمكان كل مشجّع من حاملي التذاكر دعوة ما يصل إلى 3 مشجعين من غير حاملي التذاكر للدخول إلى قطر مع تطبيق الحد الأدنى من رسوم الدخول للمشجعين الذين لا يحملون تذاكر ممن تبلغ أعمارهم 12 عاما فأكثر، ومن المقرر إتاحة ذلك تزامنا مع بدء المرحلة الأخيرة من مبيعات التذاكر أواخر الشهر الجاري.

وتتواصل الاستعدادات لاستضافة النسخة الأكثر تقاربا في المسافات في التاريخ الحديث لكأس العالم؛ بما يتيح للمشجعين واللاعبين والأجهزة الإدارية والفنية المرافقة للمنتخبات البقاء في قلب الحدث طوال فترة البطولة التاريخية، حيث لا تتجاوز أطول مسافة بين ملعبين 75 كيلومترا.