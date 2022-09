ساديو ماني يكسب قلوب مشجعي بايرن ميونخ بتصرف مميز

خطف النجم السنغالي ساديو ماني الأنظار مجددا مع نادي بايرن ميونخ، وتألق الهداف السابق لنادي ليفربول بلفتة مميزة خارج ملعب كرة القدم.

وذكرت صحيفة "بيلد" (Bild) الألمانية أن ماني كان كريما إلى حد كبير، وأمضى وقتا طويلا مع المشجعين الذي حضروا الحصة التدريبية للفريق أمس الأحد.

وأشارت إلى أن اللاعبين أعادوا البسمة للجماهير التي حضرت الحصة التدريبية بعد يوم من التعادل المخيب أمام يونيون برلين في المرحلة الخامسة من الدوري الألماني.

وأوضحت الصحيفة الألمانية أن ساديو ماني أمضى أكثر من 100 دقيقة مع الجماهير، وحرص على التوقيع على القمصان والتذكارات مع إهداء خاص باسم كل مشجع، كما أنه لم يتوان في استخدام هواتف المشجعين لالتقاط صور للذكرى.

ويحظى ماني بشعبية واسعة بين جماهير النادي البافاري، ونجح في كسب قلوبهم بعد مدة وجيزة من التحاقه بالفريق مطلع الموسم الحالي.

Sadio Mané spent 105 minutes with Bayern fans signing autographs. He took selfies and joked with some of them as he interacted and engaged with them one by one over that period of time! 🇸🇳

Small gesture but it means a lot to those fans. What a guy. ✨ pic.twitter.com/dAGPxsunwq

— Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) September 4, 2022