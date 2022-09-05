كرة قدم

ساديو ماني يكسب قلوب مشجعي بايرن ميونخ بتصرف مميز

5/9/2022

خطف النجم السنغالي ساديو ماني الأنظار مجددا مع نادي بايرن ميونخ، وتألق الهداف السابق لنادي ليفربول بلفتة مميزة خارج ملعب كرة القدم.

وذكرت صحيفة "بيلد" (Bild) الألمانية أن ماني كان كريما إلى حد كبير، وأمضى وقتا طويلا مع المشجعين الذي حضروا الحصة التدريبية للفريق أمس الأحد.

وأشارت إلى أن اللاعبين أعادوا البسمة للجماهير التي حضرت الحصة التدريبية بعد يوم من التعادل المخيب أمام يونيون برلين في المرحلة الخامسة من الدوري الألماني.

وأوضحت الصحيفة الألمانية أن ساديو ماني أمضى أكثر من 100 دقيقة مع الجماهير، وحرص على التوقيع على القمصان والتذكارات مع إهداء خاص باسم كل مشجع، كما أنه لم يتوان في استخدام هواتف المشجعين لالتقاط صور للذكرى.

ويحظى ماني بشعبية واسعة بين جماهير النادي البافاري، ونجح في كسب قلوبهم بعد مدة وجيزة من التحاقه بالفريق مطلع الموسم الحالي.

وظهر المهاجم السنغالي في وقت سابق وهو يحتفل مع المشجعين في مدرجات ملعب أليانز أرينا بعد نهاية إحدى المباريات.

يذكر أن ساديو ماني سجل 5 أهداف في 7 مباريات مع بايرن ميونخ في جميع المسابقات منذ بداية الموسم، ويستعد لمواجهة إنتر ميلان يوم الأربعاء المقبل في الجولة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

المصدر : مواقع إلكترونية